Cadouri la examene: CNA vine cu atenționări.

Discuțiile s-au referit la asigurarea unui proces transparent și corect de organizare a examenelor naționale din anul 2026. Totodată, au avut loc sesiuni de instruire pentru președinții și secretarii centrelor de bacalaureat, notează noi.md.

Natalia Cheptea, ofițer în cadrul Direcției educație anticorupție la Centrul Național Anticorupție, a abordat subiecte precum regimul juridic al cadourilor, conflictele de interese, influențele necorespunzătoare și modalitățile de sesizare a tentativelor de implicare în acte de corupție.

„Integritatea examenelor naționale este o prioritate pentru noi toți, iar succesul acestora depinde de angajamentul și responsabilitatea fiecărei persoane implicate în acest proces”, a menționat Natalia Cheptea.

Participanții la ședință au discutat și despre transportarea în condiții de securitate a materialelor de examen, monitorizarea corectă a desfășurării probelor, instruirea asistenților, transportarea candidaților către centrele de bacalaureat și centrele de examen, precum și organizarea zilei ușilor deschise în aceste centre.

Examenul național de bacalaureat 2026 se va desfășura în perioada 2-19 iunie. La sesiune s-au înscris peste 19.000 de candidați, dintre care peste 1.800 sînt restanțieri din sesiunile anterioare. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor avea loc în perioada 4-15 iunie, la acestea urmând să participe aproximativ 36.000 de elevi.

Probele de bacalaureat vor fi susținute în 92 de centre de bacalaureat. Evaluarea testelor se va desfășura în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie 2026.

Probele pentru examenele de gimnaziu vor fi organizate în aproximativ 400 de centre de examen din toate raioanele și municipiile țării. Evaluarea testelor va avea loc în perioada 4-24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate la centrele de examen pe 25 iunie 2026.