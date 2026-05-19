Buzu: Ne propunem să construim administrații care să devină motoare reale de dezvoltare pentru comunități.

Discuțiile au vizat reforma administrației publice locale din Republica Moldova, consolidarea capacităților administrative și valorificarea experienței europene în acest domeniu, transmite moldpres.md.

Șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, a subliniat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a depăși fragmentarea administrativă și pentru a crea primării mai puternice, capabile să ofere servicii mai bune cetățenilor. Oficialul a menționat că peste 87% dintre primăriile din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, iar veniturile proprii ale multor autorități locale sunt foarte reduse, ceea ce limitează capacitatea acestora de dezvoltare.

„Prin această reformă ne propunem să construim administrații locale și regionale care să devină motoare reale de dezvoltare pentru comunități. Cetățenii merită un nivel de trai mai bun”, a declarat Alexei Buzu.

În cadrul întrevederii, a fost prezentat Conceptul reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Participanții au discutat despre pașii necesari pentru consolidarea primăriilor și despre modul în care experiența europeană poate ajuta autoritățile din Republica Moldova în acest proces.

Reprezentanții CEPLI au vorbit despre implementarea reformei administrației publice locale în mai multe state europene și despre rolul autorităților locale în dezvoltarea comunităților. De asemenea, părțile au discutat despre posibilități de cooperare între Cancelaria de Stat, Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova și CEPLI.