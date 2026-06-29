Buzu, despre reforma administrativă: Nimeni nu pierde satul. Toți câștigă o primărie mai puternică.

„Satele rămân, iar primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Funcționarul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice, scrie moldpres.md.

„Unii se tem de un singur lucru: „dacă ne unim, ne dispare satul?” Răspunsul e simplu: nu. Satul rămâne al tău, cu numele său, cu biserica, cu oamenii și cu istoria sa. Se unesc doar primăriile, ca administrația să fie mai puternică. Satele rămân. Primăriile se unesc. Asta înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți: apă, drumuri, canalizare, iluminat. Nimeni nu pierde satul. Toți câștigă o primărie mai puternică”, a declarat Alexei Buzu.

Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei.

Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.