rupor.md logorupor
20 Mai 2026, 18:34
2 502
Buzu: Aproximativ 700 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară

Aproximativ 700 de primării din Republica Moldova sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar circa 570 de consilii locale au adoptat decizii privind inițierea procedurii de consolidare.

Despre aceasta a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite rupor.md.

Potrivit oficialului, autoritățile centrale continuă să desfășoare consultări în regiuni cu reprezentanții administrației locale și locuitorii, pentru a explica avantajele reformei administrative.

„Mă bucur foarte mult că săptămânal tot mai multe primării sunt implicate în acest proces. Conform estimărilor noastre, în prezent aproximativ 700 de primării participă la procesul de unificare și consolidare. Până în prezent au fost adoptate 570 de decizii ale consiliilor locale privind inițierea procesului de amalgamare”, a declarat Alexei Buzu.

El a subliniat, de asemenea, că numărul localităților implicate în reformă continuă să crească. Potrivit acestuia, autoritățile centrale vor acorda primăriilor tot sprijinul necesar, deoarece procesul este dificil, dar extrem de important pentru dezvoltarea regiunilor și a comunităților locale.

Anterior, autoritățile au anunțat că localitățile care vor decide să-și unească administrațiile vor putea primi un sprijin financiar de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor.

În prezent, în Republica Moldova activează peste 890 de primării.

