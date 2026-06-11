Buzatu: Primăriile vor menține actualul format de lucru până în 2027
Primăriile din Moldova vor funcționa în formatul administrativ actual până la alegerile locale din 2027, în ciuda procesului de amalgamare voluntară a localităților.
Despre aceasta a declarat secretarul general de presă al Guvernului, Alexei Buzu.
Potrivit acestuia, deciziile privind amalgamarea voluntară trebuie luate până la sfârșitul lunii iulie, însă reforma va fi implementată etapizat pe parcursul următorului an și jumătate, transmite nordnews.md.
După finalizarea reformei organelor administrației publice locale de prim nivel, autoritățile vor putea trece la transformarea unităților administrative de nivel doi. În același timp, se preconizează o reducere semnificativă a numărului raioanelor, iar funcțiile acestora vor fi concentrate pe dezvoltarea regională și realizarea proiectelor majore.
Buzu a menționat că localitățile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori, care nu se vor alătura unirii voluntare, ar putea ulterior să intre în procedura de amalgamare normativă.
Potrivit oficialului, aproximativ 90% din primăriile țării participă deja în procesul de amalgamare voluntară în diferite etape. Guvernul speră că până la sfârșitul lunii iulie numărul acestor localități va continua să crească.