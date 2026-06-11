Buzatu: Primăriile vor menține actualul format de lucru până în 2027

Despre aceasta a declarat secretarul general de presă al Guvernului, Alexei Buzu.

Potrivit acestuia, deciziile privind amalgamarea voluntară trebuie luate până la sfârșitul lunii iulie, însă reforma va fi implementată etapizat pe parcursul următorului an și jumătate, transmite nordnews.md.

După finalizarea reformei organelor administrației publice locale de prim nivel, autoritățile vor putea trece la transformarea unităților administrative de nivel doi. În același timp, se preconizează o reducere semnificativă a numărului raioanelor, iar funcțiile acestora vor fi concentrate pe dezvoltarea regională și realizarea proiectelor majore.

Buzu a menționat că localitățile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori, care nu se vor alătura unirii voluntare, ar putea ulterior să intre în procedura de amalgamare normativă.