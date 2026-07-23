Buzatu explică cum se câștigă aproape 100.000 de lei pe lună: Conform hotărârii Guvernului.

Salariul conducătorului Energocom se stabilește conform regulilor aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 743, a explicat directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu.

Salariul său de bază este de 47.228 de lei, iar restul venitului este format din sporuri și prime, transmite rupor.md.

„Structura salarizării la Energocom este stabilită prin hotărârea Guvernului nr. 743 și constă din mai multe componente. Salariul meu de bază este de 47.228 de lei, la care se adaugă diverse plăți stimulative”, a explicat Buzatu la emisiunea Rezoomat.

El susține că în tariful la gaz nu este inclusă întreaga sumă. Cheltuielile pentru salarii sunt distribuite între direcțiile de gaz și energie electrică ale companiei, iar primele sunt plătite din rezerve și venituri din comerțul cu resurse energetice pe piața nereglementată.