theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Iulie 2026, 08:45
13 616
Copiază linkul
Link copiat

Buzatu explică cum se câștigă aproape 100.000 de lei pe lună: Conform hotărârii Guvernului

Salariul conducătorului Energocom se stabilește conform regulilor aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 743, a explicat directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu.

Buzatu explică cum se câștigă aproape 100.000 de lei pe lună: Conform hotărârii Guvernului.
Buzatu explică cum se câștigă aproape 100.000 de lei pe lună: Conform hotărârii Guvernului.

Salariul său de bază este de 47.228 de lei, iar restul venitului este format din sporuri și prime, transmite rupor.md.

„Structura salarizării la Energocom este stabilită prin hotărârea Guvernului nr. 743 și constă din mai multe componente. Salariul meu de bază este de 47.228 de lei, la care se adaugă diverse plăți stimulative”, a explicat Buzatu la emisiunea Rezoomat.

El susține că în tariful la gaz nu este inclusă întreaga sumă. Cheltuielile pentru salarii sunt distribuite între direcțiile de gaz și energie electrică ale companiei, iar primele sunt plătite din rezerve și venituri din comerțul cu resurse energetice pe piața nereglementată.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici