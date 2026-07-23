Buzatu a recunoscut că Consiliul de Administrație al Energocom nu a discutat cererea de majorare a tarifelor la gaz

Solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gazele naturale cu 45% nu a fost discutată în ședința Consiliului de Administrație al companiei, a declarat directorul Energocom, Eugeniu Buzatu.

Potrivit acestuia, membrii Consiliului au fost informați despre depunerea cererii abia cu puțin timp înainte ca aceasta să fie trimisă regulatorului, scrie realitatea.md.

Potrivit lui Eugeniu Buzatu, decizia de a solicita ajustarea tarifului a avut un caracter exclusiv operațional și a fost dictată de cerințele legislației, după ce compania a constatat o abatere de peste 1% față de parametrii aprobați.

„Este vorba despre chestiuni operaționale. Legislația prevede că, dacă abaterea depășește 1%, furnizorul este obligat să se adreseze regulatorului”, a declarat directorul Energocom.

El a confirmat că această problemă nu a fost supusă discuției Consiliului de administrație.

„În Consiliu această decizie nu a fost discutată. Aproximativ cu o oră înainte de depunerea cererii, toți membrii Consiliului au fost informați pentru a înțelege situația, dar procesul era deja demarat”, a explicat Eugeniu Buzatu.

Aceste declarații au fost făcute pe fundalul demisiei lui Alexandru Slusari, care făcea parte din Consiliul de administrație al Energocom în calitate de reprezentant al societății civile. Slusari a declarat că a părăsit funcția deoarece decizia de a solicita majorarea tarifului a fost luată fără o discuție internă.

Reamintim că Energocom s-a adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de a majora tariful la gazele naturale. Compania propune o creștere a tarifului cu aproximativ 45% — de la 13,353 lei la 19,378 lei pe metru cub, fără TVA.