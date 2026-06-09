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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 10:35
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Buzatu: 145 milioane de lei vor fi alocați pentru modernizarea a 17 localități

Guvernul va aloca 145 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în 17 localități din raionul Călărași, care au decis să se unească și să formeze o administrație locală extinsă.

Buzatu: 145 milioane de lei vor fi alocați pentru modernizarea a 17 localități.
Buzatu: 145 milioane de lei vor fi alocați pentru modernizarea a 17 localități.

Despre aceasta a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite rupor.md.

Potrivit oficialului, fondurile vor fi alocate pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru cetățeni în localitățile care au optat pentru unirea voluntară.

„145 de milioane de lei vor fi alocați de Guvern pentru 17 localități din raionul Călărași, care au decis să se unească și să creeze o administrație locală mai puternică, mai consolidată și mai eficientă”, a declarat Alexei Buzu.

El a menționat că investițiile vor sprijini realizarea proiectelor adaptate nevoilor locuitorilor, precum și creșterea calității serviciilor publice.

„Acești bani sunt pentru o infrastructură modernă, servicii publice de calitate superioară și proiecte de dezvoltare care răspund nevoilor oamenilor”, a subliniat Buzu.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat lansarea pregătirii reformei administrației publice locale, ca parte a modernizării administrației. Ulterior, au avut loc consultări ample, după care a fost prezentat conceptul reformei.

Potrivit ultimelor date, au fost adoptate deja peste 700 de decizii privind inițierea unirii, ceea ce acoperă aproximativ 87% din toate primăriile din Moldova.

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