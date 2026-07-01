Bursele studenților vor fi majorate din septembrie.

Bursele studenților vor crește din septembrie. Guvernul urmează să aprobe pe 1 iulie decizia prin care cuantumul acestor plăți se va majora.

Valoarea generală a bursei va oscila între 1.490 și 1.905 lei, în funcție de grad. Actualmente, aceasta variază între 1.065 și 1.360 de lei.

Pentru tinerii care studiază domenii prioritate, bursele vor fi și mai mari, valoarea lor oscilând între 2.250 și 2.855 de lei. Este vorba despre studenți la educație, arte, chimie, biologie, fizică, chimie, mediu, inginerie sau tehnologii de fabricare și prelucrare a materialelor, textilelor, mineritului și extracțiilor, transmite realitatea.md.

Bursa socială va constitui 1.000 de lei. Masteranzii vor primi burse în valoare de 1.455 de lei, iar doctoranzii - 4.610 lei.