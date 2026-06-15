Bruiajul telefoanelor mobile în penitenciarele din Moldova, o investiție deocamdată inaccesibilă.

Alexandru Adam, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), a explicat că aceste costuri acoperă doar echipamentele tehnice pentru un penitenciar de 350 de persoane, valoarea finală fiind variabilă în funcție de specificul zonei și al construcțiilor, informează logos-pres.md.

„Acest lucru depinde și de amplasarea penitenciarului sau de relieful terenului. De asemenea, contează numărul blocurilor de detenție și materialele din care sunt construite. Pe lângă cele 11 milioane de lei, sunt necesare cheltuieli pentru lucrările de construcție, deoarece echipamentele trebuie instalate pe suporturi speciale. Se adaugă și costurile de exploatare, aproximativ 700.000 de lei anual pentru energia electrică, potrivit calculelor operatorilor pentru o instituție cu 350 de deținuți. Acestea sunt costurile”, a explicat Adam.

El raportează această sumă la bugetul anual total al sistemului penitenciar din țară, care este de aproximativ 3 miliarde de lei. Excepția a fost doar anul trecut, când pentru nevoile de securitate au fost alocați 16 milioane de lei.

„Am direcționat aceste fonduri pentru achiziționarea tehnologiilor avansate de identificare, inclusiv detectoare de tranziții neliniare și analizatoare de spectru. Acest lucru ne permite să identificăm eficient telefoanele mobile în funcțiune și locurile de utilizare ilegală a rețelelor”, a concluzionat șeful instituției.