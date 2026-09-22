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Infotag.md logoInfotag
22 Septembrie 2026, 09:38
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Booking.com va promova Republica Moldova ca destinație turistică

Booking.com va promova Republica Moldova ca destinație turistică pe piețele internaționale. Potrivit reprezentanților Biroului Național de Turism, această inițiativă este realizată în colaborare cu Biroul Național de Turism.

Booking.com va promova Republica Moldova ca destinație turistică.
Booking.com va promova Republica Moldova ca destinație turistică.

Inițiativa urmează să fie prezentată în cadrul Forumului Turistic al Moldovei - 2026, care va avea loc pe 24 septembrie la Chișinău, scrie infotag.md.

Campania de promovare a Moldovei vizează sporirea notorietății Republicii Moldova în rândul turiștilor interesați de noi destinații și experiențe europene, precum turismul vitivinicol și gastronomic, cultura și patrimoniul.

În cadrul promovării vor fi utilizate instrumentele digitale și posibilitățile de distribuție ale Booking.com, pentru a corela interesul turiștilor față de Republica Moldova cu următoarele etape ale călătoriei lor – de la cunoașterea destinației și stabilirea scopurilor călătoriei până la alegerea cazării și rezervării.

Campania le va permite dezvoltatorilor să înțeleagă mai bine modul în care turiștii caută informații despre Republica Moldova, nivelul de interes pentru această destinație și dinamica comportamentului la rezervare. Datele obținute pot deveni repere pentru viitoarele acțiuni de promovare a turismului.

«Booking.com vine la Chișinău pentru un dialog direct cu industria turistică a Moldovei. Pentru prima dată, Booking.com participă oficial la Forumul Turistic al Moldovei, aducând la Chișinău experiența internațională în domeniul distribuției digitale și al comportamentului călătorilor la rezervare», menționează biroul turistic.

Potrivit celor mai recente date ale Barometrului Mondial al Turismului, Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști din Europa în primul semestru al anului 2026.

În primele șase luni ale anului curent, numărul turiștilor străini a depășit cu 25% indicatorul perioadei similare a anului trecut. Spre comparație, Grecia și Irlanda au raportat fiecare o creștere de 15%, în timp ce la nivel european indicatorul mediu este de 3%.

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