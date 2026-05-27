Bolile de inimă reprezintă cea mai frecventă cauză de deces în Moldova, conform statisticilor.

Ele reprezintă peste jumătate din totalul deceselor înregistrate în țară, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică, în baza informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, transmite bani.md.

Potrivit statisticilor, 56,6% din totalul deceselor au fost provocate de bolile aparatului circulator. Pe locul doi se află tumorile maligne, care au reprezentat 17% din totalul deceselor, urmate de bolile aparatului digestiv – 7,8%, bolile aparatului respirator – 4,9%, accidentele, intoxicațiile și traumatismele – 4,7%, iar alte cauze au însumat 9%.

Datele arată diferențe între femei și bărbați în funcție de cauzele deceselor. În cazul bolilor aparatului circulator, femeile au înregistrat o rată a mortalității cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât cea a bărbaților, fenomen descris de specialiști drept „supramortalitate feminină”.

În schimb, în cazul mai multor cauze de deces se remarcă o „supramortalitate masculină”. Cea mai mare diferență a fost înregistrată în cazul accidentelor, intoxicațiilor și traumelor, unde numărul bărbaților decedați a fost de 3,4 ori mai mare comparativ cu cel al femeilor.

Totodată, mortalitatea provocată de bolile aparatului respirator a fost de peste două ori mai mare în rândul bărbaților. În cazul tumorilor maligne și al bolilor aparatului digestiv, numărul deceselor înregistrate în rândul bărbaților a fost de aproximativ 1,5 ori mai mare decât în cazul femeilor.

Diferențe importante au fost constatate și la nivel regional. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de bolile aparatului circulator a fost înregistrată în regiunea Nord, unde acestea au reprezentat 59,9% din totalul deceselor.

Municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia au înregistrat cele mai ridicate ponderi ale deceselor provocate de tumori maligne – 19,3% și, respectiv, 17,3%.

În același timp, bolile aparatului digestiv au avut o pondere mai mare în regiunile Centru și Sud, iar cele mai ridicate ponderi ale mortalității prin boli respiratorii și cauze externe – accidente, intoxicații și traume au fost înregistrate în municipiul Chișinău, cu 7% și respectiv 6,1%.