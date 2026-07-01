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bani.md logobani
1 Iulie 2026, 13:55
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Bolea: La această oră nu există niciun segment din drumurile din beton care ar fi deteriorat din cauza căldurii

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, îi îndeamnă pe șoferi să sune imediat la 112 dacă observă plăci de beton ridicate pe drumurile naționale, în contextul temperaturilor extreme din ultimele zile.

Bolea: La această oră nu există niciun segment din drumurile din beton care ar fi deteriorat din cauza căldurii.
Bolea: La această oră nu există niciun segment din drumurile din beton care ar fi deteriorat din cauza căldurii.

Potrivit ministrului, echipele Administrației de Stat a Drumurilor (ASD) intervin inclusiv pe timpul nopții pentru remedierea sectoarelor afectate de caniculă, iar în prezent nu există porțiuni de drum din beton care să fie deteriorate din cauza temperaturilor ridicate, transmite bani.md.

„La această oră nu există niciun segment din drumurile din beton care ar fi deteriorat din cauza soarelui. S-a intervenit pe drumurile Chișinău–Cimișlia, Chișinău–Leușeni și Chișinău–Bălți. Sunt toate drumurile construite din beton”, a declarat Vladimir Bolea.

Ministrul a făcut un apel către participanții la trafic să anunțe imediat autoritățile dacă observă deformări ale carosabilului.

„Dacă se întâmplă și vedeți că se ridică plăcile de beton, sunați la 112. După aceea, Serviciul 112 informează imediat Administrația de Stat a Drumurilor, iar echipele intervin prompt în fiecare caz semnalat de cetățeni”, a precizat Bolea.

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