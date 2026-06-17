Bolea, despre reparația drumului Chișinău–Leova–Cahul: Situația e complicată, dar stabilă.

Lucrările de reabilitare a drumului național Chișinău–Leova–Cahul urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Asigurările vin din partea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care susține că, în pofida dificultăților întâmpinate, proiectul avansează și este monitorizat permanent de autorități, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit ministrului, șantierul a fost abandonat în 2022, când lucrările erau executate în proporție de aproximativ 65 la sută. Guvernul a decis însă să nu rezilieze contractul cu antreprenorul, pentru a evita pierderi financiare importante și pentru a permite continuarea proiectului.

„Situația este complicată, dar stabilă. Proiectul se mișcă și facem tot posibilul să fie finalizat în 2026”, a declarat Vladimir Bolea.

Ministrul a precizat că reprezentanții Ministerului Infrastructurii, ai Administrației Naționale a Drumurilor, inginerii responsabili și constructorii organizează ședințe periodice pentru a urmări evoluția lucrărilor și pentru a soluționa problemele apărute pe parcurs.

În prezent, au fost finalizate unele obiective prevăzute în proiect, inclusiv sensul giratoriu din Cantemir, iar lucrările continuă la sensul giratoriu din Hâncești, pe sectoarele de drum și la podurile incluse în proiect.

Vladimir Bolea a recunoscut că proiectul înregistrează deja o întârziere de aproximativ patru ani, însă a subliniat că finalizarea acestuia reprezintă o prioritate pentru autorități, având în vedere importanța strategică a traseului pentru locuitorii din sudul Republicii Moldova.

Drumul Chișinău–Leova–Cahul este una dintre principalele artere rutiere ale țării, iar modernizarea acestuia este așteptată de mii de șoferi care tranzitează zilnic regiunea.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, proiectul ce vizează modernizarea unui sector de 83 km a drumului național Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești are o valoare de aproximativ 56,49 milioane de euro.

Lucrările sunt realizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul unui parteneriat între Guvernul Republicii Moldova și Administrația Națională a Drumurilor.