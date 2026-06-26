Bolea: Companii din SUA, Grecia și Ungaria sunt interesate de Aeroportul Mărculești.

Mai multe companii din SUA, Grecia și Ungaria și-au exprimat interesul pentru Aeroportul Mărculești, iar autoritățile îl consideră un potențial hub regional de transport și logistică.

Despre aceasta a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, Aeroportul Mărculești a fost inclus în structura Aeroportului Internațional Chișinău, iar procesul de predare a activelor este deja finalizat, informează ipn.md.

„Aeroportul Mărculești a devenit parte a aeroportului Chișinău. Toate bunurile aeroportului Mărculești, pe baza procesului-verbal de predare-primire, au fost transferate aeroportului Chișinău. Acolo vor veni specialiști în dezvoltarea aviației care vor face o analiză pentru a identifica tendințele regionale și apoi ne vor oferi recomandări privind în ce ar trebui să investim în Aeroportul Mărculești”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Potrivit vicepremierului, interesul investitorilor străini față de aerodromul din nordul țării continuă să crească.

„La Mărculești funcționează un aeroport operațional, unde anual se efectuează între 230 și 250 de zboruri. Lunar, la minister și la Aeroportul Chișinău se adresează companii interesate de aerodromul Mărculești. Sunt companii din SUA, Grecia și Ungaria. Toate sunt interesate de această platformă”, a adăugat Vladimir Bolea.

Oficialul a subliniat avantajele Aeroportului Mărculești, menționând poziționarea sa aproape de granițele cu Ucraina și România, precum și existența infrastructurii de transport.

„Este un aerodrom situat la doar 100 de kilometri de Ucraina și puțin peste 100 de kilometri de România. Are o poziție excelentă. Este accesibil printr-un drum cu patru benzi, care urmează să fie reconstruit, și dispune de legătură feroviară. Deci este vorba despre un hub logistic complet. Dorim să pregătim acest aerodrom pentru dezvoltare, dar așteptăm în continuare recomandările specialiștilor”, a subliniat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.