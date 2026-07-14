Bolea: Aproximativ 5.000 de apartamente din 27 de blocuri au fost construite ilegal.

Potrivit Ministerului Infrastructurii, în Moldova există aproximativ 5.000 de apartamente în 27 de blocuri construite ilegal.

„Autoritățile caută soluții pentru proprietarii care au cumpărat locuințe în aceste blocuri”, a declarat Vladimir Bolea.

Potrivit ministrului interimar al Infrastructurii, numărul caselor construite ilegal nu a crescut din 2021 și rămâne la 27. Ministerul a efectuat un audit al acestor obiecte și a creat o comisie comună cu reprezentanți ai ministerului și ai Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), care trebuie să decidă soarta clădirilor și a familiilor care au cumpărat apartamente în acestea, scrie bani.md.

„Am făcut inventarierea, auditul acestor case. Avem aproximativ 5.000 de apartamente. Căutăm soluții pentru aceste clădiri și pentru familiile care au achiziționat locuințe”, a declarat Bolea.

Ministrul a menționat că toate casele construite ilegal trebuie să treacă printr-o expertiză tehnică complexă. Totuși, astfel de verificări necesită cheltuieli considerabile, dar sunt esențiale pentru evaluarea siguranței construcțiilor.

„Construcția ilegală este o infracțiune. Toți cetățenii trebuie să țină cont de acest lucru”, a subliniat Bolea.

Potrivit acestuia, Ministerul Infrastructurii a inclus în proiectul noului Cod al urbanismului și construcțiilor, aflat în etapa a doua de avizare și care urmează să fie transmis în curând Parlamentului, prevederi care califică în mod direct lucrările de construcție ilegale și neautorizate ca infracțiuni.

Funcționarul a atras, de asemenea, atenția că multe dintre aceste case nu au fost date în exploatare, iar garanțiile respectării normelor de construcție lipsesc.

„Niciun inginer nu a verificat sistemele electrice, modul în care au fost construite, dacă normele au fost respectate, cine a proiectat și a executat lucrările. Aceasta înseamnă lipsă totală de siguranță”, a avertizat Vladimir Bolea.