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25 Iunie 2026, 09:18
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BNS: Locuitorii satelor din Moldova se mută cu traiul în orașe

În Moldova are loc un proces activ de migrație internă. Locuitorii din mediul rural se mută în orașe, ceea ce face ca multe sate mici să se depopuleze și să-și piardă potențialul demografic.

BNS: Locuitorii satelor din Moldova se mută cu traiul în orașe.
BNS: Locuitorii satelor din Moldova se mută cu traiul în orașe.

În 2025, migrația internă a crescut populația așezărilor urbane cu 5,1 mii de persoane, în detrimentul zonelor rurale, informează logos-press.md.

Datele sunt oferite de Biroul Național de Statistică (BNS). Cel mai mare număr de migranți interni s-a îndreptat către orașele mari. Peste o treime din toți cetățenii care își schimbă locul de reședință aleg Capitala. Astfel, 37,7% din totalul persoanelor sosite au fost în municipiul Chișinău. Urmează municipiul Bălți (4,6%), raionul Orhei (4,2%) și raionul Ialoveni (3,7%).

Potrivit BNS, în cursul anului 2025 aproximativ 27.500 de persoane și-au schimbat oficial locul de reședință în interiorul țării. Această cifră oficială depășește semnificativ datele din 2024. În 2024, aproximativ 17.200 de persoane și-au schimbat oficial locul de reședință în interiorul țării.

Migranții interni sunt în principal persoane apte de muncă (66,2%). În același timp, predomină grupa de vârstă 15-34 ani (41,1%). Din punct de vedere al componenței de gen, fluxul migrațional a fost de 52,5% femei și 47,5% bărbați.

Există și o tendință inversă — anual între 5.000 și 7.000 de persoane fac drumul înapoi. De regulă, este vorba despre pensionari care se întorc în casele natale sau tineri specialiști care dezvoltă afaceri agricole în regiuni sau pleacă să muncească prin repartizare.

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