theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
21 Mai 2026, 22:00
1 804
Copiază linkul
Link copiat

BNM: Pe internet circulă mesaje și documente false

Banca Națională a Moldovei (BNM) avertizează cetățenii depre noi tentative de fraudă în care este utilizată abuziv identitatea instituției.

BNM: Pe internet circulă mesaje și documente false.
BNM: Pe internet circulă mesaje și documente false.

Este vorba despre documente false care circulă pe internet. Aceste materiale conțin elemente menite să inducă în eroare, inclusiv sigla Băncii Naționale a Moldovei, texte cu aspect oficial, numere false de documente și semnături atribuite eronat persoanelor din conducerea BNM.

Banca Națională respinge categoric autenticitatea acestor mesaje și documente în care cetățenilor li se cere să urmeze anumite instrucțiuni privind presupuse credite, cereri de rambursare, transferuri de bani sau alte operațiuni financiare, transmite noi.md.

„Dacă ați primit astfel de mesaje sau documente, încetați imediat comunicarea, nu urmați instrucțiunile primite și anunțați banca ale cărei servicii le utilizați, precum și organele de drept”, scrie BNM.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici