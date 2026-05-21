BNM: Pe internet circulă mesaje și documente false.

Este vorba despre documente false care circulă pe internet. Aceste materiale conțin elemente menite să inducă în eroare, inclusiv sigla Băncii Naționale a Moldovei, texte cu aspect oficial, numere false de documente și semnături atribuite eronat persoanelor din conducerea BNM.

Banca Națională respinge categoric autenticitatea acestor mesaje și documente în care cetățenilor li se cere să urmeze anumite instrucțiuni privind presupuse credite, cereri de rambursare, transferuri de bani sau alte operațiuni financiare, transmite noi.md.

„Dacă ați primit astfel de mesaje sau documente, încetați imediat comunicarea, nu urmați instrucțiunile primite și anunțați banca ale cărei servicii le utilizați, precum și organele de drept”, scrie BNM.