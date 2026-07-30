theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
30 Iulie 2026, 12:20
14 204
Copiază linkul
Link copiat

Biscuiții cu unt, retrași din comerț în Moldova: Conțin substanțe potențial periculoase

Centrul Național pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor a anunțat retragerea de la vânzare a biscuiților cu unt în cutie metalică ai producătorului Becky’s B.V.

Biscuiții cu unt, retrași din comerț în Moldova: Conțin substanțe potențial periculoase.
Biscuiții cu unt, retrași din comerț în Moldova: Conțin substanțe potențial periculoase.

Cum informează instituția, motivul a fost depistarea în produs prezanța a 3-MCPD (3-monoclor-1,2-propanediol) și a esterilor acizilor grași glicidilici.

Este vorba despre biscuiți cu masa de 114 grame, produși pe 22 septembrie 2025. Numărul lotului — PG22IYD.

Centru de protecție a drepturilor consumatorilor recomandă cetățenilor care au procurat biscuiții din lotul indicat să nu-i consume și să-i returneze în magazinul unde au fost cumpărați.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta la telefoanele 022 800 456 și 079 303 039 sau puteți scrie pe adresa de e-mail info@promstore.md.

Centrul Național de Protecție a Drepturilor Consumatorilor îndeamnă cetățenii să verifice cu atenție produsele procurate și să respecte recomandările privind retragerea.

Biscuiții cu unt, retrași din comerț în Moldova: Conțin substanțe potențial periculoase

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici