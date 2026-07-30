Biscuiții cu unt, retrași din comerț în Moldova: Conțin substanțe potențial periculoase.

Centrul Național pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor a anunțat retragerea de la vânzare a biscuiților cu unt în cutie metalică ai producătorului Becky’s B.V.

Cum informează instituția, motivul a fost depistarea în produs prezanța a 3-MCPD (3-monoclor-1,2-propanediol) și a esterilor acizilor grași glicidilici.

Este vorba despre biscuiți cu masa de 114 grame, produși pe 22 septembrie 2025. Numărul lotului — PG22IYD.

Centru de protecție a drepturilor consumatorilor recomandă cetățenilor care au procurat biscuiții din lotul indicat să nu-i consume și să-i returneze în magazinul unde au fost cumpărați.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta la telefoanele 022 800 456 și 079 303 039 sau puteți scrie pe adresa de e-mail info@promstore.md.

Centrul Național de Protecție a Drepturilor Consumatorilor îndeamnă cetățenii să verifice cu atenție produsele procurate și să respecte recomandările privind retragerea.