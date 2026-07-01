Benzina și motorina se scumpesc din nou.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare mâine, 2 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 32 de bani și va costa 27,75 lei pe litru, iar motorina va crește cu 31 de bani, până la 24,72 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor resimți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.