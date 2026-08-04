4 August 2026, 11:45
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Benzina se ieftinește în Moldova, iar prețul motorinei rămâne același.
Benzina se ieftinește în Moldova, iar prețul motorinei rămâne același
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil începând cu 5 august.
Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei și 67 de bani (cu 8 bani mai puțin) pentru un litru, iar al motorinei - 32,82 lei (fără modificări) pentru un litru.
Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de alertă sporită din sectorul energetic.
Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului.
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