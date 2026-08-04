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4 August 2026, 11:45
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Benzina se ieftinește în Moldova, iar prețul motorinei rămâne același

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil începând cu 5 august.

Benzina se ieftinește în Moldova, iar prețul motorinei rămâne același.
Benzina se ieftinește în Moldova, iar prețul motorinei rămâne același.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei și 67 de bani (cu 8 bani mai puțin) pentru un litru, iar al motorinei - 32,82 lei (fără modificări) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de alertă sporită din sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului.

Benzina se ieftinește în Moldova, iar prețul motorinei rămâne același

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