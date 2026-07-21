Belous: Guvernul va fi nevoit să majoreze unele taxe și să elimine o parte din facilități.

Candidata la funcția de ministru al Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că Guvernul condus de Vasile Tofan va pregăti un nou proiect de politică fiscal-bugetară pentru 2027, după criticile aduse versiunii anterioare.

„Vom veni cu alt proiect al politicii fiscale care va fi supus consultării, vom continua discuțiile. Suntem obligați să-l prezentăm înaintea legii salarizării, deoarece nu putem promite reforme fără politica fiscală”, a declarat Victoria Belous, citată de bani.md.

Potrivit acesteia, reforma salarizării în sectorul public necesită aproximativ 6 miliarde de lei, iar și legea privind amalgamarea administrativ-teritorială va avea un impact semnificativ asupra bugetului.

Belous a afirmat că Executivul își propune să finanțeze reformele, în primul rând, prin creșterea conformării fiscale și combaterea evaziunii.

„Prima și cea mai corectă soluție este să îi conformăm pe cei care nu achită”, a spus ministra.

Totuși, oficialul a recunoscut că aceste măsuri nu vor acoperi integral necesarul de finanțare, astfel că Guvernul va fi nevoit să propună și ajustarea unor taxe, precum și eliminarea unor facilități fiscale.

„Oricum aceste resurse nu vor fi suficiente și va trebui să venim cu modificări pentru ajustarea unor taxe, dar și cu anularea unor facilități. Astăzi avem facilități fiscale care costă”, a declarat Belous.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027, elaborat de fostul ministru al Finanțelor Andrian Gavriliță, a generat un val de critici din partea mediului de afaceri și a opoziției. Printre cele mai contestate măsuri s-au numărat eliminarea unor facilități fiscale și uniformizarea cotei TVA la 20% pentru mai multe categorii de produse și servicii considerate esențiale.