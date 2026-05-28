Baza militară de la Băcioi este gata în proporție de 50% și va deveni funcțională în 2028.

Autorităţile promit că unitatea militară va corespunde standardelor internaționale și va asigura condiții moderne. Noua bază va deveni funcţională în 2028 şi va fi prima de acest fel construită în Republica Moldova, informează tvrmoldova.md.

Toate unitățile militare din Republica Moldova au fost construite pe vremea Uniunii Sovietice și, în mare parte, sunt amplasate în orașe. În cazul taberei militare de la Băcioi, s-a optat pentru un alt model ca infrastructura, pentru a nu pune în pericol civilii, dar şi pentru a fi accesibile nodurile de comunicații.

Construcția obiectivului a început în 2023, iar acum baza este gata în proporție de 50%.

Pe teritoriul noii unități militare sunt prevăzute patru cazarme, un punct medical, un bloc administrativ, unul alimentar, depozite pentru tehnica militară și zone de instruire a militarilor.

Noua bază va asigura condiții moderne pentru instruirea și antrenamentul atât al militarilor, cât și al specialiștilor civili.

Directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu, colonelul Stanislav Pojar, a declarat că au fost finalizate punctele de control, punctul medical și trei remize pentru depozitarea tehnicii militare. De asemenea, au fost finalizate lucrările de împrejmuire a teritoriului, dotat cu iluminat și panouri solare.

Potrivit acestuia, în faza finală se află două cazărmi, sediul, clădirea administrativă și depozitul alimentar. Până la sfârșitul anului se preconizează finalizarea construcției pavilionului de instruire și a spațiilor suplimentare pentru depozitarea tehnicii.

La noua bază din Băcioi vor fi dislocați militarii Brigăzii 2 de Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”.

„Acest proiect face parte din reforma de modernizare a infrastructurii Armatei Naționale. Scopul său este de a crea condiții mai bune de serviciu pentru contractori și militarii cu termen limitat, în conformitate cu standardele occidentale”, a declarat Stanislav Pojar.