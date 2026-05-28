theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
28 Mai 2026, 12:50
5 475
Copiază linkul
Link copiat

Baza militară de la Băcioi este gata în proporție de 50% și va deveni funcțională în 2028

Se lucrează intens la noua bază militară din comuna Băcioi.

Baza militară de la Băcioi este gata în proporție de 50% și va deveni funcțională în 2028.
Baza militară de la Băcioi este gata în proporție de 50% și va deveni funcțională în 2028.

Autorităţile promit că unitatea militară va corespunde standardelor internaționale și va asigura condiții moderne. Noua bază va deveni funcţională în 2028 şi va fi prima de acest fel construită în Republica Moldova, informează tvrmoldova.md.

Toate unitățile militare din Republica Moldova au fost construite pe vremea Uniunii Sovietice și, în mare parte, sunt amplasate în orașe. În cazul taberei militare de la Băcioi, s-a optat pentru un alt model ca infrastructura, pentru a nu pune în pericol civilii, dar şi pentru a fi accesibile nodurile de comunicații.

Construcția obiectivului a început în 2023, iar acum baza este gata în proporție de 50%.

Pe teritoriul noii unități militare sunt prevăzute patru cazarme, un punct medical, un bloc administrativ, unul alimentar, depozite pentru tehnica militară și zone de instruire a militarilor.

Noua bază va asigura condiții moderne pentru instruirea și antrenamentul atât al militarilor, cât și al specialiștilor civili.

Directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu, colonelul Stanislav Pojar, a declarat că au fost finalizate punctele de control, punctul medical și trei remize pentru depozitarea tehnicii militare. De asemenea, au fost finalizate lucrările de împrejmuire a teritoriului, dotat cu iluminat și panouri solare.

Potrivit acestuia, în faza finală se află două cazărmi, sediul, clădirea administrativă și depozitul alimentar. Până la sfârșitul anului se preconizează finalizarea construcției pavilionului de instruire și a spațiilor suplimentare pentru depozitarea tehnicii.

La noua bază din Băcioi vor fi dislocați militarii Brigăzii 2 de Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”.

„Acest proiect face parte din reforma de modernizare a infrastructurii Armatei Naționale. Scopul său este de a crea condiții mai bune de serviciu pentru contractori și militarii cu termen limitat, în conformitate cu standardele occidentale”, a declarat Stanislav Pojar.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici