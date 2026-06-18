Bătrîncea: În căminele fostei Universități Agrare locuiesc sute de migranți.

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a solicitat în plen informații despre soarta patrimoniului fostei Universități Agrare de Stat din Moldova, acuzând lipsă de transparență în gestionarea bunurilor instituției.

În intervenția sa, deputatul PSRM a declarat că în căminele universității de pe strada Petricani nu mai locuiesc studenți sau cadre didactice, ci peste 400 de migranți din Asia de Sud, informează unimedia.info.

„Este Universitatea Agrară, este patrimoniul public și de ce statul nu oferă locuri în cămine pentru cei nevoiași, ca să nu plece oamenii noștri din cauză că chiria este scumpă?”, a întrebat Batrîncea.

Totodată, acesta a afirmat că mai multe blocuri de studii ar urma să fie transmise unor agenți economici, iar cinci hectare de teren ar urma să ajungă în gestiunea companiei Agrotech SRL, înființată în anul 2024.

„Ce este cu acest Agrotech SRL? De ce statul va transmite hectare de pământ acestui SRL? Ce va fi cu blocurile de studii unde au fost laboratoare de performanță și de ce nu mai este nevoie de livezi și de câmpuri experimentale?”, a declarat deputatul socialist.

La rândul său, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a reacționat după declarațiile vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrîncea, privind patrimoniul fostei Universități Agrare și activitatea companiei Agrotek Park SRL.

„Am văzut că deputatul Vlad Bătrâncea este curios despre persoanele cazate în căminele UTM. Răspundem: în spațiile libere din căminele UTM, sunt cazați 328 de muncitori străini, cu contract de chirie semnat cu compania angajatoare.

Despre Agrotek Park SRL, care aparține UTM, informațiile sunt publice și transparente. Agrotek Park este unicul hub din Moldova care va reuni cercetarea în agricultură și antreprenorii. Spațiul este construit în campusul Mircești, în clădirile abandonate și nerenovate de zeci de ani.

Îl invităm pe domnul deputat într-o vizită la Agrotek Park SRL, în Stațiile de Cercetare și Extensiune în Agricultură, în livezile, laboratoarele și serele UTM pentru a vedea cum se dezvoltă cu adevărat învățământul agricol, nu doar „să fie cu ochii pe patrimoniu””, se arată într-un comunicat.

Ministerul Educației a luat decizia ca Universitatea Agrară să fie absorbită de Universitatea Tehnică întrucât „își dorește pentru fiecare sector important din economia R. Moldova să pregătească resurse bine calificată”. Explicația a fost oferită de ministrul Educației de atunci Anatolie Topală după ce mai mulți oameni s-au arătat nedumeriți de anunțul privind absorbția Universității Agrare de către UTM.