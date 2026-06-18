Barierele administrative care împiedică instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice vor fi eliminate.

În Moldova se urmărește eliminarea unor bariere administrative din procesul de instalare a sistemelor de stocare a energiei electrice.

Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege examinat de membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe, scrie logos-pres.md.

Inițiativa legislativă a fost elaborată în cadrul unui grup de lucru creat pe platforma Comisiei pentru economie, buget și finanțe, din care au făcut parte reprezentanți ai Guvernului și mediului de afaceri.

Proiectul de lege vizează eliminarea barierelor administrative care încetinesc dezvoltarea capacităților de producere a energiei regenerabile și a infrastructurii de stocare a energiei.

Inițiatorii proiectului susțin că în legislație va fi clar specificat că obiectele de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor efectuate în regim simplificat. Drept urmare, persoanelor care vor instala panouri fotovoltaice și/sau pompe de căldură în locuințe individuale, inclusiv case cu două apartamente sau tip town-house, în blocuri de locuințe sau alte tipuri de clădiri, pe acoperișuri sau fațade, li se va solicita documentația de proiect elaborată exclusiv pentru autoritatea din domeniul electrotehnic.

Proiectul de lege simplifică, de asemenea, instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii conexe pe teritoriul parcurilor fotovoltaice sau altor obiective energetice, comerciale, agricole sau industriale.

Prevederile inițiativei legislative asigură și conformitatea cadrului normativ secundar cu regimul juridic aplicabil autorizării lucrărilor de construcție, în scopul eliminării lacunelor și neconcordanțelor în interpretare.

Proiectul de lege va fi propus spre examinare în ședința plenară a Parlamentului. După adoptare, prevederile legislative vor intra în vigoare din ziua publicării în Monitorul Oficial.