Bărbații până la 55 de ani ar putea fi obligați să urmeze un curs militar de 42 de zile.

Dacă aveți peste 27 de ani, însă nu mai mult de 55, și nu ați efectuat serviciul militar obligatoriu, de anul viitor ați putea fi obligați să urmați un curs militar de până la șase săptămâni.

Proiectul Ministerului Apărării al Moldovei prevede, de asemenea, că în timpul pregătirii bărbații vor fi instruiți, printre altele, în utilizarea armelor de foc.

Inițiativa legislativă prevede și introducerea în licee a unei noi discipline opționale — „educație patriotică”, informează Europa Liberă.

La ore, cetățenii vor fi familiarizați cu principiile de funcționare ale Armatei Naționale, cu acțiunile în cazul detectării dronelor inamice, precum și vor fi instruiți în utilizarea armelor în situații de urgență.

Exact acest scop îl urmărește Ministerul Apărării, care a supus dezbaterii publice un proiect de lege ce modifică substanțial legislația actuală privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, statutul militarilor și rezerva Forțelor Armate.

În documentele publicate și în interviurile reprezentanților armatei apare frecvent un cuvânt — „obligatoriu”.

Așa-numita „pregătire militară inițială” va deveni obligatorie pentru toți bărbații adulți până la 55 de ani, care anterior nu au efectuat serviciul militar.

„Ministerul Apărării își propune să asigure pregătirea militară obligatorie a tuturor bărbaților”, se arată în nota explicativă a proiectului.

„Această formă a serviciului va fi obligatorie, la fel cum astăzi este obligatoriu serviciul militar pe termen lung și cel pe termen scurt”, a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă colonelul în rezervă Alexandru Roman, consultant al Ministerului Apărării pentru acest proiect.

Cine va fi chemat la pregătire

În prezent, în Moldova există trei forme de instruire militară.

Cel mai important este serviciul militar în termen, de 12 luni, care este obligatoriu pentru toți bărbații de până în 27 de ani care nu au studii superioare.

Mai există serviciul militar cu termen redus, de trei luni, care este și el obligatoriu pentru persoanele cu studii superioare, precum și catedra militară, de patru luni, care poate fi urmată, voluntar, pe parcursul studiilor universitare sau post-universitare.

Pregătirea militară inițială vine în completarea acestor forme de instruire militară.

Ea va fi obligatorie pentru persoanele care au împlinit 27 de ani și n-au făcut nici serviciul militar în termen (12 luni), nici serviciul militar redus (trei luni).

„Această instruire militară este o formă minimă: cetățeanul Republicii Moldova să cunoască măcar ce este Armata Națională, ce este apărarea teritoriului, ce este patria, ce tipuri de armamente sunt, ce tipuri de tactici de luptă sunt, disciplină militară”, spune pentru Europa Liberă colonelul Vadim Bulgaru, șeful direcției politice resurse umane din cadrul Ministerului Apărării.

Potrivit noului articol din lege, cursurile de pregătire militară inițială nu vor dura mai mult de 42 de zile și ar putea începe din 2027.

În prezent, legea spune că, după 27 de ani, cetățenii care nu au nicio pregătire militară, adică n-au făcut armata, sunt luați în rezerva Forțelor Armate și trecuți în ceea ce se cheamă „rezerva pasivă”.

Colonelul în rezervă Alexandru Roman vorbește pentru Europa Liberă de un „paradox”.

„Îi treci (pe cetățeni, n.r.) în rezerva Forțelor Armate și fac parte din rezervă, dar nu au, de fapt, nicio pregătire. În situații diferite cu care se poate confrunta statul, această rezervă nu știe să mânuiască arma, nu are deprinderi în domeniul militar și, practic... o trimitem la moarte”, explică consultantul de la Ministerul Apărării.

El spune că cetățenii vor învăța la cursuri nu doar teorie, ci și practică: vor conduce mașinile militare sau vor fi învățați să tragă cu arma.

La rândul său, colonelul Vadim Bulgaru, șeful direcției politice resurse umane din cadrul Ministerului Apărării, spune că noua formă de instruire militară inițială va fi disponibilă, voluntar, și pentru „doamne, fete, femei”.

„Dacă vor să acceadă în serviciul militar prin contract sau să facă carieră militară, este necesar să treacă mai întâi serviciul de pregătire militară inițială”, explică Bulgaru.

Ce faci dacă ești angajat

Nici salariații nu vor fi scutiți de pregătirea militară inițială.

Legea spune că angajatorul este obligat să-i permită angajatului să facă aceste instruiri, păstrându-i locul de muncă în perioada în care lipsește.

„Nu va fi o povară în plus pentru angajator, deoarece perioada este mai scurtă – până la 42 de zile. Nu va trebui să-l aștepte pe lucrător 12 sau 3 luni, așa cum e în cazul serviciului militar în termen”, menționează Alexandru Roman

El a adăugat că doritorii vor putea urma instruirea și în perioada concediului.

Cine va fi scutit

De pregătirea obligatorie vor fi scutite:

persoanele declarate inapte pentru serviciul militar din motive de sănătate;

absolvenții catedrei militare;

cetățenii care refuză serviciul militar din convingeri;

persoanele cu antecedente penale.

Vor putea să amâne încorporarea în pregătirea militară inițială și cei care pot justifica diferite probleme familiale sau necesitatea continuării studiilor.

Vadim Bulgaru spune că vor fi făcute planuri de câți cetățeni pot trece anual această pregătire inițială, prin rotație, așa cum este și serviciul militar în termen.

„Sperăm că forma respectivă de pregătire va avea un impact pozitiv, benefic pentru cetățeni”, precizează colonelul.

În Republica Moldova sunt 11 centre militare teritoriale unde vor fi luați în evidență și va avea loc instruirea militară a cetățenilor.