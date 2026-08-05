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logos.press.md logologos
5 August 2026, 12:18
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Barbalat: În Centrul Patriot sunt 11 șefi și 2 subordonați

În cadrul Centrului de Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării „Patriot” lucrează 11 șefi și doar 2 subordonați. Salariul mediu este de 47,71 mii de lei.

Barbalat: În Centrul Patriot sunt 11 șefi și 2 subordonați.
Barbalat: În Centrul Patriot sunt 11 șefi și 2 subordonați.

Aceste date au fost prezentate de analistul economic Dumitru Barbalat.

„Ana Revenco și-a încheiat mandatul în fruntea Centrului de Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării Patriot. Despre aceasta, la fel ca multe alte persoane, a anunțat pe Facebook. Deși, legal, centrul a fost creat din inițiativa și în conformitate cu articolul 11 din Legea nr. 242/2023 și se află în subordinea președintelui”, a scris economistul pe rețeaua de socializare, potrivit logos-press.md.

O curiozitate aparte o reprezintă structura centrului: director, două direcții, 6 departamente și două servicii. În organigrama de personal — 13 unități. Adică, în total, 2 subordonați pentru 11 șefi.

În anul curent, cheltuielile pentru personal sunt 6.015.000 de lei. Adică, în medie, 47,71 mii de lei pentru fiecare unitate de personal.

„Comparativ cu toate celelalte structuri de stat finanțate din bugetul de stat, acestea sunt cele mai mari astfel de cheltuieli/salarii”, constată Dumitru Barbalat.

Pe 5 august a devenit cunoscut faptul că instituția a fost preluată de fosta șefă a SIS, Liliana Vițu.

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