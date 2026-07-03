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rupor.md logorupor
3 Iulie 2026, 14:42
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Banca Națională a lansat o monedă de argint cu ocazia centenarului scriitorului Vasile Vasilache

BNM a pus în circulație o nouă monedă comemorativă din argint, dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea scriitorului basarabean Vasile Vasilache, care completează seria „Personalități”.

Banca Națională a lansat o monedă de argint cu ocazia centenarului scriitorului Vasile Vasilache.
Banca Națională a lansat o monedă de argint cu ocazia centenarului scriitorului Vasile Vasilache.

Centenarul scriitorului, a cărui creație a definit perspectiva asupra destinului Basarabiei și a format cultura română contemporană, este marcat pe 4 iulie, transmite rupor.md.

Noutatea are o valoare nominală de 50 de lei, iar tirajul său este strict limitat, fiind de doar 500 de exemplare. La designul grafic al monedei a lucrat artista Olga Radu.

Fiecare semn monetar este plasat într-o capsulă transparentă de protecție și într-o cutie de prezentare. La achiziție se atașează un certificat de autenticitate, semnat de șefa Băncii Naționale, Anca Dragu. Pe document este imprimat și un cod QR special. Scanându-l, colecționarii pot accesa imediat site-ul oficial al autorității financiare și pot studia caracteristicile tehnice complete ale emisiunii.

Moneda comemorativă poate fi achiziționată de toți doritorii. Pentru aceasta este necesar să se depună o cerere online în secțiunea specială „Moneda” de pe pagina web a băncii centrale. De asemenea, vânzările vor fi deschise și de băncile comerciale din republică. Totodată, acestea au dreptul să stabilească propriul preț de vânzare cu amănuntul, iar adaosul nu poate depăși trei procente din costul aprobat de Banca Națională.

Banca Națională a lansat o monedă de argint cu ocazia centenarului scriitorului Vasile Vasilache

Banca Națională a lansat o monedă de argint cu ocazia centenarului scriitorului Vasile Vasilache

Sursă
rupor.md logorupor
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