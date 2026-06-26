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rupor.md logorupor
26 Iunie 2026, 19:52
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Avocatului Poporului a inițiat o anchetă după moartea unui deținut în apropierea Judecătoriei Strășeni

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat o anchetă din proprie inițiativă după moartea unui deținut de 23 de ani în curtea Judecătoriei Strășeni. Despre aceasta a anunțat Oficiul Avocatului Poporului.

Avocatului Poporului a inițiat o anchetă după moartea unui deținut în apropierea Judecătoriei Strășeni.
Avocatului Poporului a inițiat o anchetă după moartea unui deținut în apropierea Judecătoriei Strășeni.

Instituția a declarat că cazul prezintă un interes public sporit, deoarece este vorba despre moartea unei persoane aflate sub controlul statului, transmite rupor.md.

Verificarea a fost inițiată după un raport al Poliției. Potrivit forțelor de ordine, deținutul a fost adus la Judecătoria Strășeni de angajații Inspectoratului de Poliție Călărași. Bărbatul fusese condamnat pentru huliganism și era cercetat într-un alt dosar pentru aceeași infracțiune.

În timpul escortării, el, conform Poliției, a încercat să fugă. Când deținutul a încercat să sară gardul din curtea judecătoriei, unul dintre polițiști a tras un foc de avertisment.

Poliția a comunicat că, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, proiectilul l-a rănit pe deținut. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul acestuia.

Oficiul Avocatului Poporului va verifica circumstanțele cazului din perspectiva obligațiilor statului privind protecția dreptului la viață și interzicerea tratamentelor crude. De asemenea, va evalua legalitatea și proporționalitatea folosirii forței.

Ombudsmanul intenționează să solicite informațiile necesare de la autoritățile competente și să monitorizeze desfășurarea anchetei. Separat va verifica dacă ancheta a fost eficientă, rapidă, independentă și imparțială.

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