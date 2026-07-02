Avocatul Poporului va verifica condițiile de trai ale muncitorilor din Bangladesh și Nepal din Chișinău.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a demarat o anchetă proprie în cazul a peste 80 de muncitori din Bangladesh și Nepal care, de mai bine de un an, locuiesc în vagoane de tren reamenajate în sectorul Botanica al Capitalei.

Avocatul Poporului a anunțat că va verifica atât respectarea drepturilor acestor persoane, cât și acțiunile sau inacțiunile organelor de stat responsabile, transmite rupor.md.

Potrivit Oficiului Avocatului Poporului, autoritățile erau la curent cu situația încă din 2025, însă condițiile de trai ale muncitorilor străini nu au fost îmbunătățite.

În cadrul verificării se va stabili dacă a fost respectat dreptul angajaților la un nivel de trai decent, condiții de muncă sigure și demne, protecția sănătății și respectarea demnității umane. De asemenea, Avocatul Poporului va investiga dacă cetățenii străini beneficiază de garanțiile sociale și medicale prevăzute de lege și dacă angajatorul și-a îndeplinit obligațiile.

Totodată, va fi analizat modul în care organele de stat au reacționat la sesizările anterioare și ce măsuri au fost luate pentru eliminarea încălcărilor constatate. O atenție deosebită va fi acordată dacă muncitorii au fost supuși presiunilor sau urmăririlor după controalele efectuate și mediatizarea situației.

În urma verificării va fi elaborat un raport special, care va fi publicat în acces liber.