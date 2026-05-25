theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
25 Mai 2026, 16:06
10 016
Copiază linkul
Link copiat

Avocatul lui Dumitru Vartic: În dosar nu există probe de aplicare a violenței

Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăeș, a declarat că în dosar nu există probe care să indice că acesta ar fi exercitat violență fizică sau psihologică asupra Ludmilei Vartic.

Avocatul lui Dumitru Vartic: În dosar nu există probe de aplicare a violenței.
Avocatul lui Dumitru Vartic: În dosar nu există probe de aplicare a violenței.

Declarația vine după ce astăzi, 25 mai 2026, Procuratura Generală a anunțat punerea sub acuzare a lui Dumitru Vartic, fost vicepreședinte al raionului Hâncești, într-un dosar privind acțiuni care ar fi condus la suicidul soției sale, Ludmila Vartic, transmite noi.md cu referire la tvrmoldova.md.

„Cu regret, Procuratura a ales a doua cale, l-a pus sub învinuire, cu toate că în cauză nu există nicio probă că Dumitru Vartic ar fi aplicat violenţa fizică sau psihologică împotriva Ludmilei Vartic. 

În timpul vieţii, niciodată nu s-a adresat cu vreo plângere penală că domnul Vartic ar fi aplicat violenţa psihică sau fizică. Apărarea consideră că învinuirea este complet nefondată, neîntemeiată. Astăzi, am depus o plîngere la procurorul ierarhic superior ca această învinuire să fie anulată", a menționat Roman Mihăieș.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici