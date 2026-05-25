Avocatul lui Dumitru Vartic: În dosar nu există probe de aplicare a violenței.

Declarația vine după ce astăzi, 25 mai 2026, Procuratura Generală a anunțat punerea sub acuzare a lui Dumitru Vartic, fost vicepreședinte al raionului Hâncești, într-un dosar privind acțiuni care ar fi condus la suicidul soției sale, Ludmila Vartic, transmite noi.md cu referire la tvrmoldova.md.

„Cu regret, Procuratura a ales a doua cale, l-a pus sub învinuire, cu toate că în cauză nu există nicio probă că Dumitru Vartic ar fi aplicat violenţa fizică sau psihologică împotriva Ludmilei Vartic.

În timpul vieţii, niciodată nu s-a adresat cu vreo plângere penală că domnul Vartic ar fi aplicat violenţa psihică sau fizică. Apărarea consideră că învinuirea este complet nefondată, neîntemeiată. Astăzi, am depus o plîngere la procurorul ierarhic superior ca această învinuire să fie anulată", a menționat Roman Mihăieș.