Avocatul lui Dumitru Vartic: În dosar nu există probe de aplicare a violenței
Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăeș, a declarat că în dosar nu există probe care să indice că acesta ar fi exercitat violență fizică sau psihologică asupra Ludmilei Vartic.
Declarația vine după ce astăzi, 25 mai 2026, Procuratura Generală a anunțat punerea sub acuzare a lui Dumitru Vartic, fost vicepreședinte al raionului Hâncești, într-un dosar privind acțiuni care ar fi condus la suicidul soției sale, Ludmila Vartic, transmite noi.md cu referire la tvrmoldova.md.
„Cu regret, Procuratura a ales a doua cale, l-a pus sub învinuire, cu toate că în cauză nu există nicio probă că Dumitru Vartic ar fi aplicat violenţa fizică sau psihologică împotriva Ludmilei Vartic.
În timpul vieţii, niciodată nu s-a adresat cu vreo plângere penală că domnul Vartic ar fi aplicat violenţa psihică sau fizică. Apărarea consideră că învinuirea este complet nefondată, neîntemeiată. Astăzi, am depus o plîngere la procurorul ierarhic superior ca această învinuire să fie anulată", a menționat Roman Mihăieș.