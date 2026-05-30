Avocații familiei Ludmilei Vartic au solicitat Procuraturii arestarea soțului acesteia.

Această cerință a apărut după ce în spațiul public a fost făcută publică o ordonanță care îi interzice să părăsească teritoriul țării. Despre aceasta a vorbit Gabriela Kornacker în studioul emisiunii În PROfunzime, transmite protv.md.

„În ziua în care el a primit statutul de învinuit, această ordonanță a apărut în spațiul public, pe unul dintre conturi a fost publicată informația din materialele dosarului. Adică ordonanța de punere sub acuzare a ajuns în acces liber. De aceea noi, avocații, ne-am adresat imediat procuraturii și am cerut să se verifice cum a avut loc această scurgere de informații.

Deoarece au fost publicate date din dosar, la care avea acces doar învinuitul, pentru că această ordonanță i-a fost înmânată lui și avocatului său. Alte persoane nu aveau acces la acest document procesual.

Având în vedere această circumstanță și alte riscuri, am cerut Procuraturii să schimbe măsura preventivă. Să aplice o altă măsură preventivă”, a menționat Kornacker.

„Este vorba despre arestul preventiv. Am cerut schimbarea măsurii preventive pentru că considerăm că aceste circumstanțe afectează ancheta.

Interdicția de a părăsi țara a fost instituită doar atunci când i s-a atribuit statutul de învinuit. Adică în perioada în care avea statutul de suspect, nu i s-au aplicat deloc măsuri procesuale coercitive”, spune avocata.

Conform legislației Republicii Moldova, cererea de aplicare a arestului preventiv poate fi depusă doar de procurorul de caz, iar decizia o ia exclusiv judecătorul de instrucție.

Gabriela Kornacker a mai declarat că de fiecare dată s-a adresat procuraturii când în spațiul public apăreau scurgeri din materialele dosarului.

„De fiecare dată am notificat procuratura. Acum câteva zile a apărut în acces liber și raportul expertizei medico-legale, care a fost întocmit încă la începutul anchetei în privința victimei.

De asemenea, au fost publicate fotografii în care decedata este întinsă pe pământ. Aceste materiale au fost răspândite de un fost procuror. Ulterior am observat că această postare a fost ștearsă”, spune Kornacker.

„Cum au ajuns aceste materiale la fostul procuror și cine este acesta?”, a întrebat prezentatoarea.

„Nu știm asta. Urmează să stabilească organul de urmărire penală”, a răspuns avocata.