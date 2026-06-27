Avocații cer încă o cauză penală pe moartea Ludmilei Vartic, pe o „persoană terță”.

Avocata Violeta Gașițoi declară că a fost solicitată inițierea unei noi cauze penale pe numele unei terțe persoane în dosarul decesului Ludmilei Vartic, însă procurorii au refuzat demersul.

Ulterior, decizia a fost contestată în instanță, iar judecătorul de instrucție a dispus reexaminarea materialelor. „Să vedem ce ne va spune și de data aceasta Procuratura”, a menționat apărătoarea în cadrul „UNInterviu” pentru unimedia.info.

„Am mai depus o plângere la procuratură pentru a fi pornită încă o cauză penală. În acest caz, pe o terță persoană. Procuratura, eventual, mi-a refuzat. Am contestat acest refuz la judecătorul de instrucție, iar pe 10 sau 12 iunie judecătorul de instrucție mi-a admis această plângere și a trimis cauza la reexaminare la procuratură. Să vedem ce ne va spune și de data aceasta procuratura.

Aceasta încă nu înseamnă că cineva este vinovat sau nu este vinovat, dar înseamnă că procuratura urmează să investigheze plângerea pe care am depus-o și să explice clar, să răspundă la toate întrebările ridicate de către noi. Dacă pornește urmărire penală sau dacă nu pornește, de ce nu pornește, motivat.”, a explicat avocata.

Avocata Violeta Gașițoi a explicat că expertiza în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza unor blocaje procedurale și a lipsei finanțării necesare, menționând că experții din Republica Moldova și România nu au putut finaliza concluziile, iar familia continuă să aștepte rezultatele pentru a afla adevărul în dosar.

Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie, presupus după ce s-a aruncat de la un etaj înalt al unui bloc de locuințe din Chișinău. Ulterior, în spațiul public au apărut afirmații că femeia a fost victimă a violenței domestice și că soțul ei, care ocupa atunci funcția de vicepreședinte al consiliului raional Hâncești, o bătea. El și avocații săi au negat aceste acuzații.

O anchetă penală a fost inițiată pentru violență domestică și instigare la sinucidere, în legătură cu suspiciuni că femeia a fost supusă violenței pe o perioadă îndelungată.