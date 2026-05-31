Avocată: Trupul Ludmilei Vartic a fost examinat cu ajutorul tomografiei computerizate.

Potrivit acesteia, examinarea prin tomografie computerizată poate identifica eventuale fracturi, fisuri osoase sau alte leziuni care ar fi putut fi produse înainte de deces, transmite unimedia.info.

„Exhumarea a avut loc pe 14 mai și vreau să spun că, pentru prima dată în Republica Moldova, s-a făcut exhumarea cadavrului și examinarea cadavrului cu ajutorul tomografiei computerizate. O asemenea investigație pe un corp decedat nu s-a mai efectuat. De ce s-a optat anume pentru acest tip de investigație? În primul rând, pentru identificarea tuturor leziunilor care au avut loc sau care nu s-au produs doar în momentul decesului, dar care ar fi putut avea loc și înainte de acest deces, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, și aici mă refer la fracturi, fisuri osoase, mușchi, ligamente, tot ceea ce e posibil de obținut ca date de investigație și date medicale prin acest procedeu științific”, a declarat Gabriela Kornacher.

Avocata a mai anunțat că a fost depusă o cerere pentru efectuarea unui experiment judiciar, pentru a stabili dacă victima a fost aruncată.

„Experimentul judiciar înseamnă mimarea decesului cu ajutorul unui manechin. Se execută pentru a exclude, de fapt, în totalitate alte versiuni și a rămâne în picioare doar versiunea de suicid”, a declarat Gabriela Kornacher.