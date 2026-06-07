Avocata familiei Ludmilei Vartic: Sunt amenințată cu moartea.

Jurista afirmă că, în urma investigațiilor proprii și a sesizărilor depuse la organele de drept, au fost identificate unele dintre persoanele implicate, iar o parte dintre acestea ar fi fost deja sancționate, transmite ziua.md.

Violeta Gașițoi precizează că acțiunile de discreditare au început încă din luna aprilie, atunci când a preluat cazul.

„Amenințările continuă. Există unul care îmi trimite screenshoturi în fiecare zi. Am avut amenințări și în privat, sunete la telefon fără numere. La un moment dat am început să nu mai răspund. Mulți au început să sune, să mă numească în tot felul și să mă amenințe. Acest lucru nu face societatea. În aprilie am preluat cazul, aproximativ peste două săptămâni s-au creat mai multe pagini intenționat pentru a mă defăima. Noroc de organul de urmărire penală. Unele persoane au fost identificate, unele sancționate. Am făcut multe denunțuri. În momentul în care nu mă pot apăra pe mine, cum eu pot să încurajez oamenii să declare atunci când sunt hărțuiți sau amenințați online, deși noi avem legi. Statul s-a lăudat că avem sancțiuni pentru violență cibernetică și acum este cazul ca eu să verific cum funcționează această lege”, a declarat Violeta Gașițoi în cadrul emisiunii „Contrasens”.

Avocata este convinsă că în spatele acestor scheme stau echipe ale învinuitului Dumitru Vartic.

„Am avut mesaje în care mi s-a spus că atunci când vin în R. Moldova, acolo unde mă găsește, acolo mă omoară. Habar nu aveam cine era doamna. Am fixat probele, am trimis organului de urmărire penală, pentru că este grav. Un alt mesaj era scris de un domn în care mi-a zis că eu locuiesc în SUA din cauza că am dosare penale pe corupție. Eu? Cea care 18 ani am luptat cu fenomenul corupției. Este un scenariu și pot să vă spun sigur, pentru că și noi facem anumite investigații și analizăm. – Cine ar fi interesat să vă discrediteze? – Oponenții. Care este echipa lor, cât de mare este, cine exact face parte din echipă, dar avem și din presă care fac exact asta”, a mai declarat Violeta Gașițoi.