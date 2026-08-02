Avocat: Autoritățile anunță răsunător reținerile, dar tac despre eliberări.

Avocatul Eduard Rudenco a criticat abordarea electorală a autorităților de stat din Moldova privind informarea publicului despre desfășurarea dosarelor penale cu rezonanță.

El a scris pe rețelele sociale că „organele de drept mediatizează activ reținerile și arestările, însă aproape deloc nu comentează cazurile de achitare a acuzaților sau modificarea măsurii preventive în cazuri răsunătoare”, transmite infotag.md.

Rudenco consideră că, dacă o persoană a comis cu adevărat o infracțiune, ea trebuie să fie condamnată în baza legii, fără indulgențe sau înțelegeri.

Avocatul a menționat că apare o întrebare firească: de ce declarațiile puternice despre „lupta cu marea corupție” nu se încheie, de cele mai multe ori, cu condamnări?

Ca exemple, el a invocat modificarea măsurii preventive a fostului deputat al PDM, Vladimir Andronachi, a cărui arestare a fost prezentată anterior drept una dintre principalele realizări ale luptei anticorupție din ultimii ani, precum și sentința de achitare a fostului adjunct al procurorului general, Igor Popa, în dosarul privind declarații false.

Rudenco a subliniat că nu evaluează legalitatea hotărârilor judecătorești, ci atrage atenția asupra lipsei unei astfel de publicități care a însoțit dosarele penale în privința lui Andronachi și Popa.

Potrivit acestuia, instituțiile de stat au obligația să informeze publicul cu aceeași deschidere atât despre începutul investigațiilor, cât și despre rezultatele acestora.

Avocatul consideră că, într-un stat de drept, principalul indicator al eficienței sistemului de aplicare a legii ar trebui să fie nu reținerile filmate la camerele de televiziune, ci sentințele judecătorești legale și întemeiate.

„În caz contrar, reținerile răsunătoare se transformă într-un instrument de PR al puterii, în detrimentul contribuabililor, iar o astfel de practică denotă manifestarea ipocriziei instituționale”, a conchis Rudenco.

Fostul viceministru al procurorului general, Igor Popa, a fost achitat de instanță în dosarul privind declarațiile false despre bunurile sale. Procuratura anticorupție a confirmat că sentința de achitare a fost pronunțată la 27 iulie. Potrivit versiunii anchetei, Popa nu a indicat în declarațiile pentru perioada 2018–2020 bunurile care aparțineau unei femei pe care procuratura o considera concubina lui. Apărarea a declarat că acuzarea nu a prezentat probe privind vinovăția, iar în perioada indicată Popa nu avea concubină. În pofida pronunțării sentinței în privința fostului procuror de rang înalt (cunoscut pe scară largă pentru deciziile sale din perioada în care a guvernat oligarhul Vladimir Plahotniuc), aceasta nu a fost publicată pe portalul instanței până la 30 iulie.