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22 Iulie 2026, 10:28
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Avertizare meteo: Cod Galben de furtuni, grindină și vânt puternic

Vremea în Republica Moldova se va schimba brusc. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat Cod Galben de pericol meteorologic din cauza instabilității atmosferice pentru jumătate din teritoriul țării.

Avertizare meteo: Cod Galben de furtuni, grindină și vânt puternic.
Avertizare meteo: Cod Galben de furtuni, grindină și vânt puternic.

Avertizarea intră în vigoare astăzi, 22 iulie, la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00.

Conform prognozei, în această perioadă sunt așteptate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Local, cantitatea de precipitații poate ajunge între 15 și 45 litri pe metru pătrat.

De asemenea, sunt posibile grindină și vânt cu rafale de până la 15–20 m/s.

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