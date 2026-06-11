Averse puternice în țară: CNMC a dispus un set de măsuri pentru prevenirea inundațiilor.

Acestea vizează verificarea și monitorizarea obiectivelor hidrotehnice, a digurilor, barajelor și acumulărilor de apă, evaluarea infrastructurii critice de transport, energie și comunicații, precum și pregătirea echipelor și resurselor necesare pentru intervenții operative, transmite moldpres.md.

Măsurile au fost dispuse în contextul Codului galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, valabil în perioada 11 – 12 iunie pe întreg teritoriul țării.

Astfel, autorităților publice locale le-a fost solicitată curățarea și decolmatarea șanțurilor, rigolelor și canalelor de evacuare a apelor pluviale, identificarea zonelor vulnerabile la inundații, precum și informarea populației cu privire la riscurile existente și măsurile de protecție.

La nivel național, instituțiile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență au verificat starea de pregătire a efectivelor, tehnicii și echipamentelor de intervenție, inclusiv a motopompelor, generatoarelor electrice, rezervelor de materiale pentru limitarea efectelor inundațiilor și altor mijloace necesare pentru acordarea sprijinului populației.

„Toate instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență se află în stare de pregătire și cooperează permanent pentru a răspunde prompt eventualelor solicitări de ajutor și pentru a oferi sprijin persoanelor afectate. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și avertizările emise de autorități. În cazul producerii unei situații de urgență, apelați imediat Serviciul 112”, a subliniat CNMC.

Meteorologii au prognozat pentru astăzi și mâine averse foarte puternice, cu acumulări de apă de 50 - 79 l/m², iar în unele regiuni se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15 - 49 l/m²), cu grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s.