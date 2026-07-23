Autostrada Uniunii A8 intră în etapa de proiectare pe teritoriul Moldovei.

Acțiunile principale necesare pentru lansarea etapei de proiectare a tronsonului 4 „Autostrada Unirii” – A8 au fost stabilite în cadrul unei ședințe de lucru bilaterale între autoritățile Republicii Moldova și României.

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu reprezentanți ai Administrației Naționale a Drumurilor și ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România, au discutat aspecte privind implementarea contractului pentru proiectarea și construcția tronsonului 4 al „Autostrăzii Unirii” – A8, transmite moldpres.md.

În cadrul ședinței a fost desemnat un grup de proiect responsabil pentru gestionarea contractului din partea Republicii Moldova și coordonarea activităților tuturor instituțiilor implicate.

Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a subliniat că realizarea „Autostrăzii Unirii” – A8 este un proiect strategic pentru ambele state, care va contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport și la consolidarea legăturilor economice dintre Republica Moldova și România.

Republica Moldova participă în calitate de partener la realizarea componentei desfășurate pe teritoriul său. Aceasta presupune servicii de proiectare, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, precum și executarea lucrărilor de construcție pe tronsonul moldovenesc.

Contractul prevede construcția a 15,5 kilometri de autostradă, 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere pe teritoriul României, precum și construcția primilor 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova.

Valoarea contractului este de 3,57 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin programul european Security Action for Europe (SAFE).