Infotag.md logoInfotag
27 Mai 2026, 14:08
Autoritățile vor verifica administratorii bazinelor acvatice după inundațiile din regiunile centrale ale R. Moldova

După inundațiile din regiunile centrale ale R. Moldova, autoritățile vor verifica administratorii și arendașii bazinelor acvatice, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după vizitele la Ungheni și Călărași.

Potrivit ministrului, cantitatea de precipitații a devenit una record, scrie infotag.md.

„Astfel de fenomene se întâmplă aproximativ o dată la 100 de ani. Nivelul apei în lacuri a atins cote record, ceea ce a creat unul dintre cele mai serioase riscuri de inundații din ultimii ani. Echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și specialiștii Agenției Apele Moldovei au fost în prima linie și au acționat rapid. Datorită intervenției lor, situația a fost stabilizată, iar localitățile noastre au fost protejate de consecințe care ar fi putut fi mult mai grave”, a declarat Gheorghe Hajder.

Totodată, el a lăsat să se înțeleagă că, în unele cazuri, există și vina administratorilor de lacuri, care nu au asigurat consolidarea digurilor și respectarea măsurilor de siguranță.

„Administratorii și arendașii bazinelor acvatice sunt obligați să respecte normele tehnice de exploatare, să dețină pașaportul lacului și să asigure măsuri de siguranță. În perioada următoare vom verifica dacă administratorii lacurilor au îndeplinit toate cerințele. Dacă va fi necesar, vom propune modificări legislative, astfel încât nimeni să nu poată administra lacurile fără garanții de siguranță. Siguranța cetățenilor nu poate fi un subiect de discuție, iar autoritățile vor acționa ferm împotriva celor care încalcă regulile”, a subliniat Gheorghe Hajder.

Infotag.md logoInfotag
