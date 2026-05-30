Autoritățile sunt îngrijorate de „apatie” în rândul tinerilor.

Pe fondul declinului demografic, autoritățile au constatat un alt fenomen - „apatia electorală” a noii generații, transmite logos-pres.md.

Acest fenomen se manifestă mai puternic în teritorii, ceea ce este confirmat de prezența extrem de scăzută a tinerilor – doar 26,3% la ultimele alegeri locale. Astăzi doar o treime dintre primării dispun de structuri reale de participare sau de infrastructură specifică, cum ar fi centrele pentru tineret.

Situația este deosebit de îngrijorătoare în mediul rural, unde locuiește majoritatea tinerilor din țară (58%), dar unde serviciile specializate sunt practic inexistente. Mai mult, mai puțin de 25% dintre unitățile administrativ-teritoriale au reușit să mențină active consiliile locale ale tineretului. Astăzi, funcția specialistului în domeniul tineretului este adesea „pierdută” în cadrul subdiviziunilor de educație sau cultură, ceea ce face ca acest domeniu să rămână fără o finanțare clară.

„Tineret 360” Pentru a îmbunătăți situația și a trece de la măsuri punctuale la o strategie clară, ministerul de profil a elaborat Programul de susținere a autorităților publice locale „Tineret 360”. Principala noutate a programului va fi înființarea Fondului pentru tineret, în cadrul căruia din bugetul de stat autorităților locale li se vor aloca anual până la 100.000 de lei.

Banii nu vor fi acordați automat. Finanțarea va fi condiționată de anumite criterii: primăriile sunt obligate să implice tinerii în distribuirea bugetului, să îndeplinească indicatorii-cheie de performanță și să raporteze rezultatele reale ale proiectelor. În plus, activitatea autorităților locale va fi evaluată public printr-un rating special – „Indexul orașelor și satelor prietenoase cu tineretul”.

Aceasta ar trebui să stimuleze o competiție sănătoasă între regiuni. O altă măsură vizează trecerea de la decizii luate „pentru tineret” la procese realizate „împreună cu tineretul”.

Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor pentru Tineret, va lansa un sistem centralizat de colectare și analiză a datelor statistice în timp real, ceea ce va permite eliminarea planificării fragmentate care a existat până acum.