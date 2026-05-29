Autoritățile propun înăsprirea drastică a pedepselor pentru falsificarea banilor.

Astfel, legislația urmează să fie adaptată la tehnologiile moderne și noile provocări în domeniul securității, informează logos-press.md.

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de modificare a articolului 236 din Codul Penal, care reglementează infracțiunile legate de fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor sau valorilor mobiliare false.

Pentru infracțiunea principală, pedeapsa pentru persoanele fizice va crește de la actualii 5–10 ani de închisoare la 5–12 ani de detenție. În cazul circumstanțelor agravante, cum ar fi faptele comise de un grup infracțional organizat sau în proporții deosebit de mari, sancțiunea va fi înăsprită de la 7–15 ani la un prag mai sever — de la 10 la 15 ani de închisoare. Pentru persoanele juridice, sancțiunile vor crește de la nivelul actual de 2.000–5.000 de unități convenționale la o sumă între 10.000 și 13.000 de unități convenționale, cu interzicerea dreptului de a desfășura anumite activități. În cazul circumstanțelor agravante, sancțiunile pentru persoanele juridice vor crește de la 4.000–7.000 de unități convenționale la un interval între 20.000 și 40.000 de unități convenționale.

Codul Penal încearcă să țină pasul cu tehnologiile

Proiectul de lege introduce pedepse dure pentru o nouă categorie de fapte legate de logistică și tehnologii implicate în falsificarea banilor. În special, va constitui infracțiune penală producerea, importul, exportul, obținerea, păstrarea sau transmiterea instrumentelor, obiectelor, programelor informatice, datelor informatice sau elementelor de protecție (cum ar fi hologramele și filigranele), special adaptate pentru fabricarea bancnotelor false. Această faptă va fi pedepsită cu închisoare de la 3 la 6 ani și amendă între 1.500 și 3.000 de unități convenționale pentru persoanele fizice, în timp ce persoanele juridice riscă o amendă între 8.000 și 10.000 de unități convenționale și interdicția de a desfășura activități. Dacă aceste acțiuni sunt comise de un grup infracțional organizat, organizație criminală sau în interesul acestora, pedeapsa crește la 4–8 ani de închisoare și amendă până la 5.000 de unități convenționale pentru persoanele fizice, iar pentru companii amenda va crește la 15.000–20.000 de unități convenționale.

Organul responsabil

Pentru a asigura aplicarea eficientă a acestor măsuri, proiectul prevede și crearea unui centru național analitic. Se preconizează că noua lege va intra în vigoare la trei luni de la data publicării oficiale în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Proiectul urmează să fie examinat în Guvern.