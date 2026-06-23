Autoritățile pregătesc o reorganizare amplă a sistemului medical: Nu vom închide spitale.

Proiectul privind reorganizarea și reclasificarea spitalelor urmează să fie supus consultărilor publice până la sfârșitul verii, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban.

Ministrul a precizat că reforma nu presupune închiderea spitalelor, ci o reorganizare și o reclasificare a acestora, astfel încât instituțiile medicale să ofere servicii adaptate necesităților pacienților, informează realitatea.md.

Potrivit oficialului, reforma va fi realizată în contextul descentralizării și regionalizării serviciilor medicale și va introduce o nouă structură a instituțiilor spitalicești.

„Noi vorbim de două spitale regionale, la Bălți și Cahul. De la ele pornim organizarea serviciilor medicale în nordul și sudul țării”, a declarat ministrul.

În noul model, spitalele care dispun de Unități de Primiri Urgențe și servicii pentru tratarea accidentului vascular cerebral vor fi clasificate drept spitale subregionale. Celelalte instituții medicale vor avea statut de spitale locale.

„Propunem să avem management comun între spitalele regionale, cele subregionale și cele locale. Modificările vor afecta în principal administrația spitalelor. În rest, nimeni nu va avea de suferit”, a precizat Emil Ceban.

Ministrul susține că reforma urmărește o distribuire mai eficientă a serviciilor medicale, în funcție de capacitatea și dotarea fiecărui spital. Astfel, instituțiile locale se vor concentra pe servicii precum chirurgia de o zi, terapia de zi, geriatria, reabilitarea și îngrijirile paliative.