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logos.press.md logologos
10 Iunie 2026, 09:50
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Autoritățile organizează un târg de cariere pentru moldovenii din diasporа

Cea de-a doua ediție a Târgului Online de Cariere pentru Diasporă va avea loc pe 11 iunie. Evenimentul este destinat cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare care caută oportunități de muncă în Republica Moldova.

Autoritățile organizează un târg de cariere pentru moldovenii din diasporа.
Autoritățile organizează un târg de cariere pentru moldovenii din diasporа.

Participanții vor avea acces la o platformă virtuală, unde peste 100 de angajatori își vor prezenta ofertele de muncă, transmite logos-pres.md.

Persoanele interesate vor putea interacționa direct cu reprezentanții companiilor, vor putea programa interviuri online și vor putea vizualiza detalii despre fiecare post vacant.

Pe lângă ofertele de muncă, evenimentul include o serie de webinare cu experți în domeniul reintegrării, dreptului și antreprenoriatului, menite să ofere informații practice despre procesul de întoarcere acasă. Înregistrarea se face pe site-ul carierediaspora.md.

După crearea profilului și introducerea datelor profesionale, utilizatorii pot accesa standurile virtuale. Deși târgul se desfășoară doar o zi, platforma va rămâne activă și după eveniment. Astfel, candidații vor putea analiza liniștiți ofertele și vor putea aplica pentru locuri de muncă ulterior.

Organizatorii evenimentului sunt Biroul Relații cu Diaspora și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sprijinul organizațiilor internaționale.

Sursă
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