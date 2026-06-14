Autoritățile Moldovei încearcă din nou să aducă cetățenii acasă.

Documentul va include măsuri menite să simplifice procesul de revenire și reintegrare a cetățenilor Republicii Moldova, transmite logos-pres.md

În special, acesta va viza îmbunătățirea accesului lor la servicii publice, oportunități de angajare, educație, antreprenoriat și alte servicii necesare pentru reintegrarea socio-economică.

Planul se va baza pe rezultatele consultărilor publice și instituționale, desfășurate în prezent cu reprezentanții diasporei, autoritățile și instituțiile de stat.

Anterior, în cadrul consultărilor și audierilor publice la care a participat președinta Maia Sandu, au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă cetățenii în procesul de revenire și reintegrare. Ulterior, au fost organizate consultări bilaterale și ședințe de lucru cu autoritățile și instituțiile de profil pentru a stabili măsurile și acțiunile concrete care vor fi incluse în acest document.

Este de menționat că aceste măsuri sunt adoptate pe fondul unei reduceri catastrofale a populației. Așa cum a scris recent Logos Press, citând datele World Population Review, doar în primele 100 de zile ale anului 2026 populația țării s-a redus cu 7.821 de persoane, dintre care 4.554 au emigrat pentru a se stabili permanent în străinătate.

Potrivit prognozelor demografilor, în următorii 14 ani structura pe vârste a populației va suferi schimbări semnificative: până în 2040, mai mult de jumătate din locuitorii țării vor avea vârsta de 50 de ani și peste. Situația este agravată de natalitatea scăzută: anul trecut în Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu aproximativ 1.500 (sau 6,6%) mai puțin comparativ cu anul 2024.