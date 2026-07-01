Autoritățile înăspresc sancțiunile pentru traficul de ființe umane și consolidează protecția victimelor.

Cetățenii străini victime ale traficului de ființe umane vor putea lucra în Republica Moldova fără autorizație suplimentară pe durata șederii provizorii.

Totodată, perioada de cazare în centrele specializate va putea fi prelungită până la recuperarea și reintegrarea acestora. Totodată, autoritățile vor institui funcția de coordonator național pentru combaterea traficului de ființe umane și un sistem unitar de colectare a datelor privind acest fenomen, potrivit unui proiect de lege aprobat miercuri de Guvern, transmite ipn.md.

Potrivit Ministerului Justiției, sunt înăsprite și sancțiunile dacă exploatarea este însoțită de distribuirea, inclusiv prin internet sau rețele de comunicații electronice, a imaginilor ori materialelor video cu caracter sexual care implică victime ale traficului. Proiectul mai prevede incriminarea utilizării, cu bună știință, a serviciilor sau produselor rezultate din exploatarea victimelor traficului de ființe umane.

„Prin aceste modificări, cadrul juridic este adaptat la formele actuale ale traficului de ființe umane, inclusiv la cele comise prin tehnologii informaționale, iar mecanismele de protecție, reabilitare și siguranță juridică a victimelor și a familiilor acestora sunt consolidate”, a declarat ministrul justiției, Vladislav Cojuhari.

Documentul introduce o abordare centrată pe victimă, adaptată în funcție de gen, vârstă și dizabilitate. Victimele și presupusele victime vor beneficia de protecție și asistență din momentul în care există motive rezonabile să se creadă că au fost traficate sau că se află în situație de risc, fără a fi necesară finalizarea procedurilor penale.

Pe de altă parte, noul coordonator național pentru combaterea traficului de ființe umane va reprezenta Republica Moldova în rețeaua coordonatorilor naționali ai Uniunii Europene.

Ministerul Justiției menționează că modificările sunt necesare pentru eliminarea lacunelor identificate în legislația națională și implementarea recomandărilor formulate de Grupul de experți al Consiliului Europei pentru combaterea traficului de ființe umane (GRETA), în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE.