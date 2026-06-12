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tvrmoldova.md logotvrmoldova
12 Iunie 2026, 11:01
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Autoritățile înăspresc controlul vânzării cartelelor SIM din cauza escrocheriilor telefonice

Cartelele SIM nu vor mai putea fi cumpărate anonim. Săptămâna viitoare, Guvernul va vota Hotărârea prin care se decide ca, la procurarea unui număr, fiecare persoană va trebui să prezinte buletinul de identitate.

Autoritățile înăspresc controlul vânzării cartelelor SIM din cauza escrocheriilor telefonice.
Autoritățile înăspresc controlul vânzării cartelelor SIM din cauza escrocheriilor telefonice.

Proiectul s-a aflat până acum în consultări publice, informează tvrmoldova.md.

Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în contextul escrocheriilor telefonice.

Potrivit ministrei, măsura este menită să reducă riscurile legate de utilizarea cartelelor SIM preplătite pentru comiterea infracțiunilor. Ea a menționat că astfel de cartele sunt adesea folosite o singură dată și exclusiv în scopuri frauduloase.

De asemenea, ca măsură temporară, poliția a solicitat operatorilor de telefonie mobilă să limiteze vânzarea în masă a cartelelor SIM, după ce au fost înregistrate cazuri în care unele persoane cumpărau simultan zeci de cartele, uneori chiar 50–60 de bucăți.

Tot pentru a combate escrocheriile, Guvernul a aprobat ratificarea unui protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind combaterea criminalităţii cibernetice, care presupune un schimb mai operativ de informaţii.

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