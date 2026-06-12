Autoritățile înăspresc controlul vânzării cartelelor SIM din cauza escrocheriilor telefonice.

Proiectul s-a aflat până acum în consultări publice, informează tvrmoldova.md.

Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în contextul escrocheriilor telefonice.

Potrivit ministrei, măsura este menită să reducă riscurile legate de utilizarea cartelelor SIM preplătite pentru comiterea infracțiunilor. Ea a menționat că astfel de cartele sunt adesea folosite o singură dată și exclusiv în scopuri frauduloase.

De asemenea, ca măsură temporară, poliția a solicitat operatorilor de telefonie mobilă să limiteze vânzarea în masă a cartelelor SIM, după ce au fost înregistrate cazuri în care unele persoane cumpărau simultan zeci de cartele, uneori chiar 50–60 de bucăți.

Tot pentru a combate escrocheriile, Guvernul a aprobat ratificarea unui protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind combaterea criminalităţii cibernetice, care presupune un schimb mai operativ de informaţii.