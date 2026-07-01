Autoritățile estimează o reducere cu 10% a zgomotului din mediul ambiant, până în 2035.

Guvernul Moldovei a aprobat un nou regulament privind gestionarea poluării fonice, care prevede un set de măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot în localități.

Autoritățile estimează că până în 2035 se va reduce zgomotul din mediul înconjurător cu aproximativ 10%, transmite moldova1.md.

Documentul prevede identificarea principalelor surse de zgomot, elaborarea hărților acustice și implementarea unor măsuri concrete, precum plantarea perdelelor forestiere, instalarea panourilor fonoabsorbante și izolarea fonică a clădirilor.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Mediului, Aliona Rusnac, regulamentul va permite evaluarea nivelului de zgomot provenit de la transportul auto, feroviar și aerian, precum și de la obiectivele industriale.

În cadrul reformei, până în 2028 se planifică identificarea principalelor surse de poluare fonică, inclusiv drumurile aglomerate, liniile ferate și aeroporturile. Ulterior, până în 2030, vor fi elaborate hărți acustice, iar până în 2031 vor fi pregătite planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Autoritățile vor acorda o atenție deosebită obiectivelor cu importanță socială ca școlilor, spitalelor și zonelor rezidențiale, unde impactul zgomotului asupra sănătății este cel mai puternic resimțit.

Hărțile acustice vor constitui baza pentru deciziile ulterioare și vor permite identificarea zonelor în care nivelul zgomotului depășește limitele admise, precum și a numărului de locuitori afectați.

Potrivit estimărilor Ministerului Mediului, cele mai vizibile rezultate ale programului vor fi observate după 2035, când toate etapele reformei vor fi implementate integral.