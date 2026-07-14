Autoritățile din Transnistria speră să privatizeze Portul Fluvial din Bender

Autoritățile din Transnistria nu renunță la ideea de a valorifica cu succes Portul Fluvial Bender. Obiectivul va fi scos din nou la privatizare.

Proprietarul intenționează să obțină cel puțin 1,2 milioane de ruble (aproximativ 74,5 mii de dolari).

Se preconizează privatizarea portului printr-un proiect individual în anii 2026-2027, iar modificările corespunzătoare vor fi incluse în programul local de stat pentru privatizare. Este scos la vânzare pachetul de 100% (975 de acțiuni) al OAO „Portul Fluvial Bender”, scrie logos-pres.md.

Anterior, în spațiul mediatic din Transnistria a apărut informația că portul lucrează la stingerea datoriilor, inclusiv față de personal, la creșterea salariilor etc. Din informațiile disponibile din surse deschise, activitatea principală a structurii a fost lucrările de curățare a albiei Nistrului și vânzarea amestecului de nisip și nămol.

În același program de privatizare figurează deja vânzarea a 25% din acțiunile SA „Uzina de ciment Râbnița”. Acțiunile uzinei sunt scoase la vânzare din 2025.

Se așteaptă ca veniturile din vânzarea ambelor obiective să constituie aproape 33,8 milioane de ruble (aproximativ 2 milioane de dolari). Privatizarea va permite „obținerea unei surse suplimentare de fonduri pentru formarea veniturilor bugetare și crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor”, se menționează în document.