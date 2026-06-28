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Infotag.md logoInfotag
28 Iunie 2026, 12:45
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Autoritățile din SUA vor sprijini consolidarea controlului radiațiilor la două puncte vamale din Moldova

Serviciul Vamal al Moldovei, împreună cu partenerii americani, continuă implementarea proiectului de consolidare a securității frontierei de stat și de prevenire a traficului ilegal de materiale radioactive și nucleare.

Autoritățile din SUA vor sprijini consolidarea controlului radiațiilor la două puncte vamale din Moldova.
Autoritățile din SUA vor sprijini consolidarea controlului radiațiilor la două puncte vamale din Moldova.

Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Viorel Doagă, s-a întâlnit cu specialiștii programului NSDD (Detectarea și Descurajarea Contrabandei cu Materiale Nucleare), implementat în Moldova cu sprijinul Departamentului Energiei al SUA, transmite infotag.md.

La întâlnire au fost prezentate rezultatele evaluării tehnice realizate de experți la posturile vamale Vulcănești și Unguri. Acolo se planifică instalarea unor sisteme portal moderne de monitorizare a radiațiilor, capabile să detecteze automat materialele radioactive la trecerea frontierei.

Părțile au discutat, de asemenea, integrarea noilor echipamente în infrastructura existentă a punctelor de trecere și etapele următoare ale implementării proiectului.

Se consideră că noile sisteme vor crește eficiența în detectarea și prevenirea traficului ilegal de materiale radioactive și nucleare, precum și vor consolida securitatea frontierei în conformitate cu standardele internaționale.

Autoritățile din SUA vor sprijini consolidarea controlului radiațiilor la două puncte vamale din Moldova

Autoritățile din SUA vor sprijini consolidarea controlului radiațiilor la două puncte vamale din Moldova

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